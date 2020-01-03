https://static.news.ru/photo/bd574bc4-304b-11ea-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: kremlin.ru

В настоящее время с экономической точки зрения строительство моста через реку Уссури в пункте пропуска «Покровка — Жаохэ» не является целесообразным. Дело в том, что на данный момент возможности пункта используются всего лишь на 30%. ОБ этом журналистам сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Речь идёт о международном пункте пропуска через границу РФ и Китая. Он расположен на территории Бикинского района Хабаровского края. О необходимости модернизировать пункт с российской стороны ранее заявляли местные предприниматели, оценивая стоимость работ примерно в 60 млрд рублей.

Вопрос о строительстве автомобильного моста в Китай, отметил губернатор, уже выносился на обсуждение в 2015 и 2017 годах. Однако сейчас фактические объёмы пропуска через границу на указанном пункте не превышают 30%.

То есть объективные экономические предпосылки для строительства автомобильного мостового перехода через Уссури отсутствуют, — приводит слова Фургала РИА Новости.

Глава региона подчеркнул, что считает необходимым вместо этого сосредоточить усилия на строительстве на территории острова Большой Уссурийский грузопассажирского международного автомобильного пункта пропуска.

Ранее NEWS.ru писал, что в инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.

Данные сведения приводятся в обнародованной пояснительной записке, подлинность которой подтвердили несколько источников.