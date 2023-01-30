Власти Брянской области опровергли слухи о школах-казармах

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

В приграничной Брянской области не станут оборудовать казармы для военнослужащих на территории школ, сообщил журналистам РИА Новости представитель регионального правительства. Вопрос был задан в связи с появившимися слухами о том, что шесть учебных учреждений в регионе подготовят для оборудования воинских расположений. Собеседник агентства утверждает, что данная информация не соответствует действительности.

Конечно, нет. Это проверяется готовность таких объектов к любым ЧС, — сказал инсайдер и уточнил, что слухи появились на фоне проведения плановых мероприятий по гражданской обороне.

Как заметил представитель областного правительства, работа идет во внеурочное время, детей никто не отвлекает. Проверки связаны с нормативными требованиями, ведь помещения школ могут быть, в частности, задействованы во время учений.

19 января власти Брянской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на 15 суток, сообщалось на сайте местного правительства. Впервые он был введен в регионе 11 апреля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В обладминистрации призвали жителей с пониманием относиться к мероприятиям по обеспечению безопасности, следить за новостями в СМИ и сообщениями на официальных сайтах госорганов, сообщать силовикам о совершенных или готовящихся преступлениях.