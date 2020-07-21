Власти Архангельской области продлили ограничительные меры 

https://static.news.ru/photo/459b8a72-cb6f-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Архангельской области ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, продлены до 28 июля включительно.

Об этом сообщил региональный оперштаб по противодействию заболеванию.

В Архангельской области действующие ограничения продлеваются до 28 июля включительно, – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Роман Бузинов, уровень заболеваемости коронавирусом в Архангельской области составляет 731,3 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,78, что ниже среднего по стране, передаёт РИА Новости.

На областной центр приходится 40% всех заболевших. Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране, – рассказали в оперштабе.

При этом, согласно результатам эпидемиологических исследований, две трети пациентов с коронавирусом не имеют установленного контакта. Это указывает на то, что причиной инфицирования является несоблюдение личной гигиены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за шесть месяцев 2020 года в Российской Федерации отмечается рост показателя смертности. Главной причиной этого стала пандемия коронавируса. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.