Владимирский омбудсмен отреагировала на групповое избиение девочки Омбудсмен Раснянская: во Владимирской области установили виновных в избиении десятилетней школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская в разговоре с NEWS.ru заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили, кто избивал десятилетнюю школьницу в деревне Курилово. Она заверила, что дело находится под ее контролем. По словам Раснянской, в дело вмешались следователи, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних.

Ситуация находится под контролем уполномоченного. Сейчас работают следствие и комиссия по делам несовершеннолетних, у всех этот вопрос под особо трепетным контролем. Уже установили, кто избивал и кого, — заявила Раснянская.

Также омбудсмен дала совет родителям, как избежать подобных инцидентов. Она считает, что взрослые должны учить детей решать конфликты с помощью переговоров и компромиссов, не прибегая к насилию. Раснянская считает, что специалисты должны провести комплексную работу в отношении воспитания и семей подростков, участвовавших в избиении.

Здесь комплексная работа. Во-первых, это семья. Какие принципы, идеалы воспитания, как мама к папе относится, как папа к маме относится, присутствует ли там физическое или психологическое насилие, нормально ли это или нет для данной семьи, — сообщила спикер.

Раснянская уверена в том, что если ребенок стал свидетелем определенной модели поведения, то в будущем он будет вести себя так же по отношению к другим детям и членам семьи. Омбудсмен отметила, что родители должны быть внимательны к поведению их отпрысков и реагировать на возникающие проблемы.

Если родители понимают, что с их ребенком что-то не так, он замкнут или слишком агрессивен, то следует обратить на это внимание. Если взрослые понимают, что не справляются с ситуацией, то нет ничего зазорного в обращении за помощью к профессионалам, к психологу. Ни в коем случае ребенка нельзя оставлять один на один с этим, — резюмировала Раснянская.

Ранее стало известно, что несколько девушек избили десятилетнюю школьницу в деревне Курилово во Владимирской области. Сверстницы наносили ей удары руками и ногами по голове. На фотографии, опубликованной в Сети, показаны швы от ушибов и ссадин, полученных после избиения.