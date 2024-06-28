Собственницу сгоревшего во Фрязино здания задержали

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пожар на территории НИИ «Платан» во Фрязино

Собственница сгоревшего здания во Фрязино задержана по подозрению в несоблюдении требований безопасности в помещениях, которые сдавала в аренду, сообщает ГСУ СК по Подмосковью. По версии следователей, в здании отсутствовал контроль за состоянием электропроводки и соблюдением правил пожарной безопасности. Подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве, — говорится в сообщении.

Пожар в здании НИИ «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Вечером 25 июня на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.

По делу о пожаре ранее арестовали заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина. Его и представителя собственника здания Антона Спешилова подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. По версии следствия, они сдавали помещения в аренду и не контролировали их техническое состояние.