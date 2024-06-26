В сгоревшем здании во Фрязино снова видно задымление

Фото: NEWS.ru

В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино снова видно задымление, передают «Известия». На опубликованных в Telegram-канале издания кадрах видно, как дым исходит с четвертого этажа. В сообщении отмечается, что оперативные службы перекрыли дорогу.

Крупный пожар в здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. Первоначальная площадь возгорания быстро выросла до 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

Накануне вечером на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что причиной крупного пожара стало искрение электросети. Еще это явление называют дуговым пробоем — когда электрический разряд возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках.

СК тем временем сообщил о задержании заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Также стало известно, что владеющая зданием компания «Исприн» судится по задолженностям почти на 10 млн рублей, которые связаны с этим объектом. Фирма зарегистрирована в Чебоксарах, генеральным директором и владельцем компании оказалась супруга задержанного замгендиректора.