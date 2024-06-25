Сгоревший вместе с людьми НИИ снова вспыхнул во Фрязино

Огонь вновь вспыхнул на верхних этажах бывшего здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, сообщили ТАСС в оперативных службах. Сотрудники МЧС выехали на место. Впервые здание загорелось вчера, выгорели ряды помещений, погибли люди. Сеть облетели кадры того, как они не могли выбраться из пылающей постройки, кто-то срывался с высоты.

На верхних этажах вновь возник пожар. Предположительно, горит технический этаж, — сказал собеседник журналистам.

В сгоревшем здании не были установлены автоматические системы пожаротушения и оповещения. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна. По имеющимся данным, в помещении не было ремонта на протяжении 15 лет, оно совсем не обслуживалось. Некоторые окна в здании были заколочены фанерой.

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек. При этом Telegram-канал Readovka писал, что спасатели не могли подобраться к людям в горящем научно-исследовательском институте из-за недобора штата. По информации канала, профессионалы не идут работать в ведомство из-за низких зарплат.