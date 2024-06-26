СК сообщил о задержаниях после пожара во Фрязино СК: задержан замдиректора компании «Исприн» после пожара во Фрязино

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Правоохранители задержали заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания после пожара в подмосковном Фрязино, сообщили в Следственном комитете. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», а также представитель собственника здания, — говорится в сообщении.

Сгоревшее здание находилось в ведении ООО «Исприн», на которое возлагалась обязанность по сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника. По данным следствия, замгендиректора данной фирмы «вступил в сговор с представителем собственника здания», для сдачи в аренду помещений. При этом контроль за их техническим состоянием не обеспечивался.

В результате, предположительно, неисправности электрической проводки 24 июня на пятом этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений. К настоящему времени известно о шести погибших, — отмечается в сообщении СК.

Также, уточняет следствие, причиной гибели людей послужило нарушение требований пожарной безопасности. Там отсутствовали системы сигнализации, оповещения и пожаротушения. Помимо этого были заблокированы пожарные выходы.

Накануне вечером на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.