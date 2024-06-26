Новый пожар во Фрязино ликвидировали

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Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что пожар, вновь возникший в здании в подмосковном Фрязино, где ранее располагался НИИ «Платан», потушен. По его словам, горение полностью ликвидировано.

Пожар полностью потушен, — сказал собеседник агентства.

Пожар в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. Первоначальная площадь возгорания быстро выросла до 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

Подъезд пожарных к месту происшествия был затруднен, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы запечатлели на видео, как люди руками оттаскивают легковой автомобиль.

В сгоревшем здании не были установлены автоматические системы пожаротушения и оповещения. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна. По имеющимся данным, в помещении не было ремонта на протяжении 15 лет, оно совсем не обслуживалось. Некоторые окна в здании были заколочены фанерой.

В Следственном комитете заявляли, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек. Следователи провели обыски у директоров и арендаторов здания во Фрязино. В общем там размещалось около 50 различных организаций.