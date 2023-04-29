Владельца лесопилки и чиновника арестовали после страшного пожара на Урале Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в свердловском поселке Сосьва

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В Свердловской области по делу о пожаре в поселке Сосьва заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа и управляющего местной лесопилкой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. Оба фигуранта арестованы на два месяца. В результате пожара в Сосьве 25 апреля погибли два человека, сгорели более сотни жилых домов. Региональный СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Суд избрал в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории поселка Сосьва, меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 26 июня 2023 года, — сообщили в прокуратуре.

Аналогичную меру пресечения избрали в отношении специалиста по пожарной безопасности. Фигурантов отправили в СИЗО, поскольку суд счел, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и повлиять на расследование дела.

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. Когда загорелась сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома. Двое жителей поселка погибли, сотни людей остались без крова. Частично пострадала инфраструктура РЖД, пламя повредило ЛЭП и трансформаторы. Полностью сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23 регионального ФСИН. По одной из версий, причиной пожара могли стать строительные работы на пилораме.