Выжить в огненном аду: как горела Сосьва, кто виноват? В ряде поселков Свердловской области из-за крупных пожаров сгорели десятки строений, сотни людей остались без крова

Фото: Прокуратура Свердловской области

Вторые сутки пожарные пытаются ликвидировать крупные возгорания в шести населенных пунктах Свердловской области. По данным регионального МЧС, в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, в том числе 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей. В Сосьве пожар уничтожил 110 жилых домов, магазины, школу, больницу, а также лечебно-исправительное учреждение УФСИН. По данным регионального МЧС, в поселке погиб один человек, пламя пока не удается ликвидировать. На борьбу с огнем брошены все силы региональных МЧС и Росгвардии, а также пожарные вертолеты и поезда. Когда начались возгорания в области, что известно о пострадавших, какую помощь власти окажут лишившимся крова жителям — в материале NEWS.ru.

Когда начался пожар в Сосьве

Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер с порывами 20 метров в секунду, большое количество сухой растительности и отсутствие водоемов поблизости. Огонь охватил больше 100 домов и отходы деревопроизводства, сгорели восемь вагонов с пиломатериалами. Местные власти ввели режим ЧС. Пламя быстро перекинулось на лечебно-исправительное учреждение № 23 областного УФСИН, которое полностью сгорело. Всех 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ, эвакуировали. Как сообщает МЧС, всего в поселке сгорело 110 жилых домов, еще 1,2 тысячи строений удалось спасти.

Оружие, хранившееся на территории исправительного учреждения, было вывезено.

Фото: Прокуратура Свердловской области

МЧС сообщает, что из-за пожара частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

В Сосьве создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы.

Какие еще населенные пункты пострадали от огня

Огонь также бушевал в поселках Неустроева, Карпинск, Висим и Таежный. В последнем загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Из горящих построек эвакуировали 27 человек, в том числе трех детей, все они размещены в пункте временного размещения. К месту происшествия был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. В поселке Висим загорелись порядка десяти домов.

Днем 25 апреля в поселке Прогресс городского округа Первоуральск пламя охватило пиломатериалы на территории двух пилорам, а также сухую растительность. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. К тушению очага возгорания привлекли пожарный поезд. Специалистам МЧС России удалось сдержать стихию и не допустить распространения огня на жилые дома.

Что могло стать причиной возгорания в Сосьве

Telegram-канал SHOT сообщает, что к пожару в Сосьве могли привести строительные работы — на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелись сухая трава и опилки, после чего пожар распространился по всему поселку. По данным SHOT, владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали их.

Одна из местных жительниц в разговоре с NEWS.ru подтвердила версию, что пожар начался с пилорам.

«Говорят, началось все с пилорам, причем странно: с двух сторон в поселке, у нас много пилорам. Сгорело очень много домов, техника не справлялась, кто-то смог отстоять жилье своими силами. В поселке дымно. Вчера и сегодня летали вертолеты, много спецтехники сейчас в поселке», — рассказала она.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Что известно о погибших

По данным МЧС, в результате пожара в Сосьве погиб мужчина 1961 года рождения. Telegram-канал SHOT сообщил, что без вести пропала 89-летняя пенсионерка, которая проживала в одном из зданий.

Удалось ли ликвидировать пожары

Утром 26 апреля Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщило, что большинство техногенных и лесных пожаров в регионе локализованы. Пожары в Сосьве и Таежном локализованы на площади 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В тушении задействованы 380 человек и 112 единиц техники. В Свердловскую область прибыл замглавы МЧС России Илья Денисов.

По данным МЧС, полностью ликвидированы пожары в Первоуральском городском округе площадью 4 тыс. кв. м, в Ирбите площадью 850 кв. м и в Горноуральском городском округе площадью 650 кв. м.

Кроме того, за сутки в регионе было зафиксировано 23 лесных пожара. 14 возгораний общей площадью в 64,05 га ликвидированы, три пожара в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах общей площадью 24,3 га локализованы.

Как власти помогут пострадавшим

Первый замглавы Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что пострадавшие в результате пожаров будут при необходимости расселены. Местные власти пообещали произвести выплаты всем пострадавшим, помочь восстановить документы и кредитные карты.

«Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал», — добавил Шмыков.

Кто виноват в пожаре в Сосьве и какие уголовные дела возбуждены

По сообщению Telegram-канала SHOT, владелец лесопилки «Мамедов» ИП Натиг Мамедов, откуда начался пожар в Сосьве, сбежал.

Фото: МЧС России

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил два уголовных дела после пожара в Сосьве. Первое — из-за халатности должностных лиц (статья 293 УК РФ), которые не смогли создать безопасные условия для жителей поселка, а второе — из-за причинения смерти по неосторожности (статья. 109 УК РФ).