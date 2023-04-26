В уральских поселках Сосьва и Таежный локализовали пожары

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Пожары в поселках Сосьва и Таежный в Свердловской области удалось локализовать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону. Общая площадь возгорания составила девять тысяч квадратных метров.

Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км, — заявили в ведомстве.

По предварительно информации, в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области погиб один человек. Огонь уничтожил 92 строения. В ликвидации пожара участвуют 120 сотрудников пожарной службы, 33 единицы спецтехники, включая два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии.

Из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения № 23 эвакуировали 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ. Больные заключенные прошлись по улицам поселка под надзором вооруженных сотрудников ФСИН и служебных собак.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.