Свердловские власти пообещали выплаты пострадавшим при пожаре в Сосьве Первый замглавы Свердловской области Шмыков пообещал выплаты пострадавшим при пожаре в Сосьве

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Жители поселка Сосьва Свердловской области, пострадавшие в результате пожара, будут при необходимости расселены, рассказали NEWS.ru в пресс-службе губернатора региона. Также местные власти пообещали произвести выплаты всем пострадавшим и помочь восстановить документы и кредитные карты.

Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня — оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт, — рассказал первый замглавы региона Алексей Шмыков.

По предварительной информации, в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области погиб один человек. Сгорело по меньшей мере 110 строений, из них 108 — жилые дома. Ещё 1,2 тыс. строений удалось спасти. Известно об одном погибшем.

Местные жители считают, что огонь пришёл с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек. Между тем в Сосьве создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы.

На данный момент пожар локализован на площади девять тысяч кв. м. В тушении задействована авиация, вертолёты продолжают сбрасывать воду. В ликвидации пожара участвуют 120 сотрудников пожарной службы, 33 единицы спецтехники, включая два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения № 23 эвакуировали 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ. Больные заключенные прошлись по улицам поселка под надзором вооруженных сотрудников ФСИН и служебных собак.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.