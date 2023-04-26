Замглавы МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область, в ряде населенных пунктов которой бушуют пожары, сообщается в Telegram-канале ведомства. Он будет руководить работами по борьбе с огнем и помощи пострадавшим.

Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в пяти населенных пунктах региона – Висим, Неустроева, Прогресс, Сосьва и Таежный – пожары локализованы. В тушении задействованы 380 человек и 112 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Сосьве погиб 62-летний местный житель. Огнем уничтожено 92 строения. В поселке Висим накануне загорелись 10 домов. Предполагается, что огонь на них перекинулся с горящей травы. В населенном пункте Таежный горело 21 строение, в том числе 16 жилых. Спасатели эвакуировали 27 человек, включая троих детей.

Местные жители считают, что огонь пришёл с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.