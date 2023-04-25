В уральском поселке Сосьва загорелись 50 строений

Фото: МЧС Свердловской области

В уральском поселке Сосьва в Свердловской области горят около 50 строений, на его территории ввели режим ЧС, сообщили ТАСС в МЧС РФ. По одной из версий, пламя с лесопилки перекинулось на другие здания из-за сильного ветра.

В связи с обстановкой, складывающейся в поселке Сосьва, решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент огнем охвачены порядка 50 строений, — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что в поселке Висим Свердловской области произошел крупный пожар — четвертый в регионе за сутки. По предварительным данным, огонь от травы перекинулся на 10 домов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники полиции совместно с МЧС.

Также сегодня, 25 апреля, пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.