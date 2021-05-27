Вильфанд предсказал похолодание на европейской части России

https://static.news.ru/photo/66a742d6-f935-11e9-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look

В субботу, 29 мая, в центр России придёт похолодание. Со следующего понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, конец мая будет прохладным, температура окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы, не станет баловать людей теплом и начало июня.

Это связано с тем, что начиная с субботы в центр Европейской России будут перемещаться холодные воздушные массы, прямо с севера, — пояснил метеоролог.

К понедельнику. по прогнозам синоптиков, максимальная температура в Москве составит не выше 15–16 градусов, ночью она будет опускаться до 3–7 градусов тепла. Со второй половины пятницы будет облачно, пройдут небольшие дожди.

В начале следующей недели испортится погода и на юге России. С 31 мая температура окажется на 1–2 градуса ниже нормы.

Это касается Ростовской области, Краснодарского края, Черноморского побережья и Крыма, — уточнил Вильфанд.

С этого же времени прохладная погода ожидается и в Поволжье. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура будет на 4 градуса ниже нормы.

Ранее стало известно, что овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Такая погода отсрочила активный период посевной кампании примерно на две недели.