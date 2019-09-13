https://static.news.ru/photo/f0fb7e64-d583-11e9-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крылов Иван/Wikimedia Commons

Признанный аварийным в 2018 году стадион «Арена Омск», на котором проводил домашние матчи хоккейный клуб «Авангард», начали сносить. Под контролем десятков рабочих была обрушена центральная часть корпуса объекта.

Перед этим специалисты разобрали стеклянный фасад здания и сняли с крыши главный символ клуба — ястреба. Судя по темпам работ, снос завершится в течение нескольких дней, передаёт портал gorod55.ru.

Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.

Ранее News.ru писал, что Мосгорнаследие обратится в суд из-за сноса зданий в центре города. Из-за того, что работы по демонтажу зданий на Садовнической улице производятся без согласования, ведомство готовит материалы для возбуждения административного дела.