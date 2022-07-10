Ветеринары рассказали о самочувствии таксы Пино из Тюмени после операции Такса Пино с парализованными лапками поправляется после операции в тюменской ветклинике

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Такса Пино, у которой были парализованы лапки, идет на поправку после операции, сообщили в ветеринарной клинике Тюмени «Клевер». Врачи, наблюдающие животное, заявили о том, что питомица «в меру активна», а «общее состояние хорошее».

Общее состояние хорошее. В меру активна. Передвигается на грудных конечностях, неврологический статус без динамики, — говорится в посте клиники в соцсети «ВКонтакте».

Ветеринары уточнили, что оставят Пино в стационаре до 12 июля. До этого момента врачи продолжат наблюдать за самочувствием собаки и за тем, как у нее заживают швы.

Трехлетняя такса Пино прославилась на всю Россию после того, как хозяйка бросила ее в клинике. Причиной такого поступка стала сумма лечения и обследований, озвученная ветеринарами, — полторы тысячи рублей. Хозяйка покинула здание, оставив питомицу прямо на ступенях у входа в ветклинику.

Посмотрите в лицо этого человека! Оставить, бросить, уйти, предать! Наши девочки успели выйти на улицу, вынести собаку. Пес полз на передних лапах вслед за уезжающей на машине хозяйкой, — приводит KP.RU слова очевидца.

Позднее женщина заявила, что подаст на клинику в суд за клевету. По ее словам, она нашла собаку на улице и не является ее хозяйкой, а просто хотела помочь. Женщине не поверили ни в клинике, ни в интернете.

Неравнодушные пользователи Сети распространили информацию о Пино, после чего был организован сбор средств на лечение собаки-инвалида. Россиян настолько тронула история, что Пино прислали около 800 тысяч рублей — эти средства распределят между приютами, с которыми сотрудничает клиника.

Предполагалось, что после реабилитации животное отправится в одно из партнерских учреждений лечебницы. Однако в настоящее время стать любящими хозяевами таксы готовы десятки жителей региона, пристально следящих за новостями о здоровье собаки.

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