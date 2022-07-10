Такса Пино, у которой были парализованы лапки, идет на поправку после операции, сообщили в ветеринарной клинике Тюмени «Клевер». Врачи, наблюдающие животное, заявили о том, что питомица «в меру активна», а «общее состояние хорошее».

Общее состояние хорошее. В меру активна. Передвигается на грудных конечностях, неврологический статус без динамики, — говорится в посте клиники в соцсети «ВКонтакте».

Ветеринары уточнили, что оставят Пино в стационаре до 12 июля. До этого момента врачи продолжат наблюдать за самочувствием собаки и за тем, как у нее заживают швы.

Трехлетняя такса Пино прославилась на всю Россию после того, как хозяйка бросила ее в клинике. Причиной такого поступка стала сумма лечения и обследований, озвученная ветеринарами, — полторы тысячи рублей. Хозяйка покинула здание, оставив питомицу прямо на ступенях у входа в ветклинику.

Посмотрите в лицо этого человека! Оставить, бросить, уйти, предать! Наши девочки успели выйти на улицу, вынести собаку. Пес полз на передних лапах вслед за уезжающей на машине хозяйкой, приводит KP.RU слова очевидца.

Позднее женщина заявила, что подаст на клинику в суд за клевету. По ее словам, она нашла собаку на улице и не является ее хозяйкой, а просто хотела помочь. Женщине не поверили ни в клинике, ни в интернете.

Неравнодушные пользователи Сети распространили информацию о Пино, после чего был организован сбор средств на лечение собаки-инвалида. Россиян настолько тронула история, что Пино прислали около 800 тысяч рублей — эти средства распределят между приютами, с которыми сотрудничает клиника.

Предполагалось, что после реабилитации животное отправится в одно из партнерских учреждений лечебницы. Однако в настоящее время стать любящими хозяевами таксы готовы десятки жителей региона, пристально следящих за новостями о здоровье собаки.

Ранее в Рязани объявили о поиске нового дома для кошки Триши, прибывшей вместе с другими животными из Донецка после начала спецоперации на Украине. В Службе по контролю за безнадзорными животными сообщили, что животное испытало сильный стресс из-за событий в Донбассе.