«Весь мир смеется»: Меликов о дагестанце, искавшем еврея в турбине самолета Меликов: над Дагестаном все смеются из-за мужчины, искавшего еврея в турбине

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался по поводу опубликованной в Сети фотографии дагестанца, который во время беспорядков в махачкалинском аэропорту искал еврея в турбине прилетевшего из Тела-Авива самолета. По словам руководителя региона, когда он увидел это изображение в первый раз, у него возникла на лице улыбка, но потом стало страшно. Меликов отметил, что теперь над Дагестаном смеется весь мир «благодаря таким вот проходимцам», сообщает Telegram-канал SHOT.

Вот вам сейчас смешно. Мне, первый раз когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Туда заглядывает, да, и смотрит — есть там еврей или нет. Над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам, — сказал он во время республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» в Махачкале.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после того, как местные жители узнали о прибытии регулярного рейса из Тель-Авива. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. В ходе беспорядков пострадали более 20 человек, включая полицейских. Были задержаны свыше 80 погромщиков.

Ранее Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его мнению, эти люди поддерживают врагов России, не являются «героями Дагестана» и не могут называться мужчинами, а также кавказцами. Меликов подчеркнул, что все виновные в массовых беспорядках будут наказаны в обязательном порядке.