«Вбросы и фейки»: в Крыму опровергли информацию об эвакуации населения Советник главы Крыма Крючков: информация об эвакуации населения является фейком

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram назвал фейком появившеюся информацию о начале эвакуации населения в другие регионы России в связи с военной угрозой. Он призвал крымчан доверять официальной информации.

Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах, — отмечается в его сообщении.

Крючков также призвал жителей полуострова отписаться от неизвестных и сомнительных чатов. Он считает, что крымчанам следует соблюдать информационную гигиену.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал призыв властей Украины к крымчанам покинуть полуостров на период «деоккупации» проявлением осенней депрессии из-за неудач ВСУ на фронте. Так генерал-майор запаса прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук, призвавшей «украинцев» по возможности уехать из Крыма на подконтрольные Киеву территории или в третьи страны.

Депутат считает, что Крым надежно защищен и вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией. Он указал на то, что захватить Крым Киев готовится с 16 марта 2014 года.