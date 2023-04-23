Вандалы разрушили кладбище в Саратовской области В Саратовской области подростки разрушили более 50 надгробий на кладбище

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Балашове Саратовской области вандалы осквернили и разрушили около полусотни надгробий на Ветлянском кладбище, сообщает MK.RU со ссылкой на администрацию района. В совершении преступления подозревают подростков 11–13 лет.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля. В районной администрации рассказали, что от действий вандалов накануне православного праздника Красная Горка пострадали более 50 надгробий. Родственники умерших, чьи могилы пострадали, написали заявления в полицию.

По данным Telegram-канала «Говорит Саратов», вандалами-осквернителями могут быть подростки 11–13 лет.

Прошлым летом в Воронеже в Сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище. На ролике парень говорит, что ему все равно, ведь он «королева». Еще на нескольких видео, опубликованных подростком в соцсетях, молодой человек танцует тверк на могиле ветерана. Спустя день полиция задержала двух подростков, один из которых выложил видео в Telegram.