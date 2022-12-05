В Запорожье сообщили об ударах по складам боеприпасов Рогов: целью удара по Запорожью были украинские склады боеприпасов

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в ночь на 5 декабря российские войска ударили по городу, остающемуся под контролем Киева. Удары наносились по складам боеприпасов и огневым позициям, отметил он в Telegram.

По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, — рассказал представитель ВГА.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине Запорожье в ночь на 4 декабря прозвучали две волны взрывов. Он, сославшись на мнение местных жителей, сообщил, что такого большого количества прилётов и звука взрывов в областном центре прежде не отмечалось.