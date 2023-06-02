В Запорожье сообщили о подрыве автомобиля с предпринимателем Рогов: в центре Михайловки погиб местный предприниматель в результате подрыва автомобиля

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре поселка Михайловка Запорожской области прогремел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, был подорван автомобиль, в результате чего погиб местный предприниматель. Рогов назвал случившееся терактом.

Подробности теракта в Михайловке. По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, — написал Рогов.

Он добавил, что в салоне автомобиля находились трое пассажиров. Об их состоянии не сообщается.

Ранее Рогов сообщил, что в результате удара ВСУ по морскому порту в Бердянске пострадали девять человек. В городе сработала система ПВО. Рогов отметил, что обстрел велся британскими ракетами Storm Shadow.

29 мая стало известно о том, что Вооруженные силы РФ сорвали очередную попытку солдат ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области.