В закрытом на карантин Сочи остались более 6,7 тыс. туристов

https://static.news.ru/photo/144d068e-7729-11ea-8567-fa163e074e61_660.jpgФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В гостиницах и санаториях Сочи, где из-за коронавируса объявлен карантин, остаются 6,7 тыс. туристов. Новых гостей объекты размещения уже не принимают, бронирование приостановлено до 1 июня.
За последние трое суток из Сочи выехали больше 7000 человек. Более 2000 — на железнодорожном транспорте, 5200 — самолётом, — сообщили в сочинской администрации.
Уточняется, что 6,7 тыс. отдыхающих, которые продолжают оставаться в санаториях, прибыли на курорт до 28 марта.
По данным властей, в режиме самоизоляции на курорте находятся 498 человек. В Сочи зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, суд Сочи оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу за то, что она в условиях карантина продолжительное время находилась на улице без уважительной причины. Режим карантина в Краснодарском крае запрещает передвижение по населённым пунктам, кроме походов в магазин и аптеку. Для перемещения по городу нужно иметь специальные пропуска. Они выданы работникам ЖКХ, СМИ, врачам, производителям и продавцам товаров первой необходимости.