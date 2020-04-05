В закрытом на карантин Сочи остались более 6,7 тыс. туристов

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С понедельника, 6 апреля, крымские школьники вернутся с продлённых каникул, но учебный процесс будет дистанционным. Об этом рассказала глава Министерства образования Крыма Валентина Лаврик.

Она отметила, что в рамках учебного процесса будут применяться дистанционные технологии. По словам Лаврик, учителя в удалённом доступе станут давать детям алгоритм действий. В Крыму все школы подключены к Интернету....