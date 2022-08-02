В Забайкалье 39 детей и один взрослый попали в больницу с отравлением

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 39 детей и одного взрослого, сообщается на сайте правительства региона. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё у двоих воспитанников лагеря диагностировали ОРВИ.

Госпитализирован 41 ребёнок, у 39 детей подтверждён диагноз острая кишечная инфекция, два ребёнка с ОРВИ и один взрослый с подтверждённым диагнозом острая кишечная инфекция. На сегодняшний день все в удовлетворительном состоянии, — заявила зампредседателя правительства края Инна Щеглова.

Роспотребнадзор проводит расследование, внутри лагеря проведены профилактические мероприятия, включая осмотр всех воспитанников и персонала. В дальнейшем будет принято решение o продолжении работы лагеря или о закрытии сезона.

Ранее в больницы Владивостока и Артёма поступили 35 детей и один взрослый с пищевым отравлением. Происшествие случилось в детском лагере «Юность», пациентам оказывается медицинская помощь.