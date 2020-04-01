В Ярославле приостановили весенний призыв из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a573124c-7428-11ea-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Работа военных комиссариатов в Ярославле приостановлена до 13 апреля. Причина — «проведение неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Призывникам предложено самостоятельно узнавать информацию о дате явки в военкоматы.

30 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. В армию должны пойти служить 135 тысяч человек со всей страны. Кампанию не стали откладывать из-за пандемии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 среди солдат. В Минобороны заверили, что приняли ряд профилактических мер: во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск, писал NEWS.ru.