В Якутии проводят проверку по фейку о чипировании силовиков

Правоохранительные органы республики Саха (Якутия) начали проверку в связи с распространением в одном из мессенджеров сообщений о якобы чипировании сотрудников силовых ведомств во время вакцинации от COVID-19.
Сообщения публиковались уроженкой Сунтарского района,
Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, — сказал собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что в Генпрокуратуре России отметили снижение количества фейков, связанных с коронавирусом. Пик их распространения фейков пришёлся на март-май 2020. Основными сюжетами ложных сообщений были сокрытие реальных масштабов распространения инфекции и количество жертв, переброска силовиков в крупные города для жёсткого ограничения прав граждан, а также информация о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для борьбы с ней меры излишни.