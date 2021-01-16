В Якутии проводят проверку по фейку о чипировании силовиков

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Правоохранительные органы республики Саха (Якутия) начали проверку в связи с распространением в одном из мессенджеров сообщений о якобы чипировании сотрудников силовых ведомств во время вакцинации от COVID-19.

Сообщения публиковались уроженкой Сунтарского района, рассказал РИА Новости представитель МВД республики. Он порекомендовал гражданам скептически относиться к непроверенной информации и напомнил, что за распространение заведомо ложных общественно-значимых сведений информации виновным грозит административная, а в отдельных случаях и уголовная, ответственность.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, — сказал собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Генпрокуратуре России отметили снижение количества фейков, связанных с коронавирусом. Пик их распространения фейков пришёлся на март-май 2020. Основными сюжетами ложных сообщений были сокрытие реальных масштабов распространения инфекции и количество жертв, переброска силовиков в крупные города для жёсткого ограничения прав граждан, а также информация о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для борьбы с ней меры излишни.