В Якутии из-за лесных пожаров приостановили движение паромов по реке Лена

Движение паромов по реке Лена остановлено в Якутии из-за лесных пожаров, сообщается на сайте регионального правительства.

В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск — Нижний Бестях», «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки, — отмечается в сообщении.

Жителям республики власти советуют воздержаться от поездок. В настоящее время задымлённость фиксируется в 18 районах Якутии, в том числе в республиканском центре — в Якутск дым заносит северо-западный ветер. В регионе действуют 223 природных пожара на общей площади свыше 1,4 млн га.

Ранее стало известно, что в Якутии отвергли помощь актёра Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров. Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев заявил, что в регионе сами могут справиться с лесным пожарами.