В Воронежской области все школы переведут на дистанционное обучение

Власти Воронежской области ужесточают коронавирусные ограничения. На следующей неделе все образовательные учреждения переводятся на работу в дистанционном режиме. Кроме того, будет сокращён режим работы заведений общепита, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки, — цитирует агентство сообщение правительства области.

На удалёнку учащиеся всех классов переходят с 12 октября. Чиновники также порекомендовали работодателям перевести на удалёнку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых дети учатся в начальной школе.

Вузам и колледжам власти посоветовали проводить лекции, практические и лабораторные работы в онлайн-формате.

Что касается заведений общепита, то в соответствии с распоряжением правительства региона, они будут работать только до 21:00.