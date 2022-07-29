В Воронеже завели уголовное дело на блогеров, помочившихся на кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против подростков, снимавших провокационные видео на фоне кладбища. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им предъявлено обвинение п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В настоящее время 15-летний юноша помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Воронежской области,— говорится в сообщении.

Кроме того, СК направил в суд ходатайство о помещении второго подростка в психиатрический стационар. Следователи настаивают на проведении судебной экспертизы и для него.

Накануне в Сети распространились видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с фразой «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На другом ролике парень обнимался и целовался с другом на фоне захоронения. Еще на нескольких видео, опубликованных молодым человека в соцсетях, он танцует тверк на могиле ветерана.

После того, как история получила широкий общественный резонанс, подросток принес извинения своей аудитории и пообещал «больше так не делать». По его словам, он не думал, что делает, а «просто хотел просмотров».

Накануне подростков задержали. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что полицейские в присутствии законных представителей и психолога опросят подростков, чтобы выяснить мотивы их действий.

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