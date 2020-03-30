Режим полной самоизоляции вводит в регионе правительство Вологодской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По его словам, режим будет введён на территории всех муниципальных образований.
В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции, — заявил он.
Кроме того, в ближайшее время властями Вологодской области будет разработан порядок контроля соблюдения режима,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены постепенно ужесточать контроль за передвижением граждан во время пандемии коронавируса.
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