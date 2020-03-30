https://static.news.ru/photo/fdd1a5de-7284-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Режим полной самоизоляции вводит в регионе правительство Вологодской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По его словам, режим будет введён на территории всех муниципальных образований.

В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции, — заявил он.

Кроме того, в ближайшее время властями Вологодской области будет разработан порядок контроля соблюдения режима, передаёт «Интерфакс-Северо-Запад».

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены постепенно ужесточать контроль за передвижением граждан во время пандемии коронавируса.