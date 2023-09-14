Маршрутка столкнулась с грузовиком в Волгоградской области Маршрутка столкнулась с КамАЗом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

Фото: t.me/VOLG_34MVD

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком КамАЗ, после чего микроавтобус опрокинулся, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. Движение на трассе в настоящее время затруднено. Количество пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

14 сентября 2023 года в Среднеахтубинском районе на автодороге Краснослободск — Средняя Ахтуба (около пос. Третий Решающий) произошло столкновение маршрутного такси (маршрут № 104) и грузового автомобиля КамАЗ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело, полиция задержала подозреваемого, позднее суд арестовал его на два месяца.