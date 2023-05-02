В водоемах под Новосибирском массово гибнет рыба

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Массовый мор рыбы зафиксирован на озерах Клыгино и Чаны, а также на берегу реки Криводановка и в ряде других водоемов Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на местное управление рыбоохраны. Как уточняет издание, эксперты установили причину происшествия.

По информации районной инспекции по охране водных биоресурсов и среды их обитания, самый недавний инцидент с массовой гибелью рыбы произошел в озере Клыгино в Сузунском районе.

Специалисты объяснили причину явления. По мнению экспертов, рыба погибла из-за недостатка кислорода в воде в зимний период. Дело в том, что озеро Клыгино — довольно мелкое, и за зиму промерзает насквозь. Кроме того, весной на дне озера началось гниение донных отложений, что стало причиной активного насыщения воды углекислым газом.

Как добавляет издание, специалисты регионального управления Минприроды также дадут оценку ситуации после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ростовской области на территории заповедника «Ростовский» произошла массовая гибель птиц. Некоторые специалисты считают, что виной происшествию стало радиационное заражение. Также выдвигаются версии, что птиц мог поразить неизвестный вирус.