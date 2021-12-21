В Уфе начали проверку после нападения стаи собак на школьницу

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на 13-летнюю девочку. Она направлялась на каток, когда животные набросились и искусали её. Состояние школьницы потребовало госпитализации в одну из местных больниц, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в микрорайоне Шакша днём 19 декабря. На текущий день жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

В пути следования стая бездомных собак напала на ребёнка, в результате она получила укушенные раны головы, туловища и конечностей. Школьница доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая помощь, — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов местного самоуправления, а также городской службы по отлову бездомных животных. При наличии оснований будут применяться меры прокурорского реагирования.

Ранее эксперт-кинолог международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что если человека окружила стая бродячих собак, нельзя делать резких движений, лучше встать спиной к какому-то ограждению или дереву. У собак очень плохое зрение. Если поднять руки вверх, то животные могут подумать, что перед ними большой человек, и не нападать на него.