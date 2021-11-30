«Поднять вверх руки»: кинолог рассказал, как избежать нападения собак

Если человека окружила стая бродячих собак, нельзя делать резких движений, лучше встать спиной к какому-то ограждению или дереву. У собак очень плохое зрение. Если поднять руки вверх, то животные могут подумать, что перед ними большой человек, и не нападать на него. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил эксперт-кинолог международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Желательно встать спиной к какому-то ограждению: забору или дереву. Можно поднять руки, не замахиваться на собак, а просто поднять. У собак очень хороший нюх, но очень плохое зрение. Поднять с пакетом или с сумкой руки вверх, собаки подумают, что это большой человек или что-то другое. Если есть зонт, его можно раскрыть: любой предмет, который может увеличить [объём] тоже остановит собак, — сказал кинолог.

По его словам, если есть возможность, то можно забраться на забор или дерево, чтобы обезопасить себя. Кроме того, животных сбивает с толку любой парфюм, спрей или лак для волос. Они не могут понять, что происходит перед ними. Кинолог отметил, что напасть могут домашние собаки, которые обучены командам. Благодаря некоторым фразам можно остановить стаю.

Если [на вас напали] домашние собаки, то они знают команды: «Нельзя», «Стоять», «Фу», «Лежать». Когда человек громко кричит [эти команды], это может остановить собак от нападения, — отметил эксперт.

Ранее около десяти собак напали на женщину в Якутске. Они смогли сбить её с ног, однако женщине удалось встать и отбиться от животных с помощью сумки. Директор пункта передержки безнадзорных животных Екатерина Безрученко заявила, что бригада по отлову уже прибыла на место инцидента. Она ищет агрессивных животных.