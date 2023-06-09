В Уфе горят цистерны у железнодорожных путей

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В Уфе очевидцы фиксируют возгорание на железнодорожных путях, передает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, горят цистерны с топливом на складе горюче-смазочных материалов.

Причина возгорания пока неизвестна. В республиканском управлении МЧС сообщили, что на одном из складов горит 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

По данным телеканала UTV, перед пожаром местные жители слышали взрыв. Столб черного дыма видно со всех концов региональной столицы. Пожарные тушат огонь. Всего в ликвидации пожара задействованы 17 единиц техники. Прибывшие на место медики скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточняет, что пламя охватило подъездные пути предприятия. Железная дорога для общего пользования не повреждена.