В Удмуртии ввели штрафы для магазинов за обслуживание покупателей без масок

https://static.news.ru/photo/03113230-9f49-11ea-8633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госсовет Удмуртии принял закон об административной ответственности собственников магазинов за обслуживание покупателей без масок. Штрафы могут составить до 200 тыс. рублей.

Сотрудники организаций обязаны предложить посетителям надеть маски или уйти. Если те откажутся выполнить это требование, сотрудники имеют право вызвать полицию, — цитирует «Интерфакс» зампреда комиссии по общественной безопасности Госсовета Сергея Лукьянчикова.

Если в магазине будут обнаружены посетители без масок, собственник будет нести административную ответственность. Для физлиц штрафы составят 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — 10-50 тыс. рублей, для юрлиц — 50-200 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, россиянам ближайшие один-два месяца придётся соблюдать масочный режим, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что выезжать за границу сегодня крайне нежелательно. Не во всех странах идёт спад заболеваемости. В Южной Америке пока не могут справиться с новым заболеванием. Кроме того, некоторые страны Африки и Азии тоже испытывают проблемы с ростом числа заражённых COVID-19.