Попова: масочный режим в РФ придётся соблюдать в ближайшие два месяца

https://static.news.ru/photo/bb114e70-9e94-11ea-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам в ближайшие один-два месяца придётся соблюдать масочный режим, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом говорят цифры. И с этим фактом невозможно спорить.

Ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается, — отметила Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что выезжать за границу сегодня крайне нежелательно. Не во всех странах идёт спад заболеваемости. В Южной Америке пока не могут справиться с новым заболеванием. Кроме того, некоторые страны Африки и Азии тоже испытывают проблемы с ростом числа заражённых COVID-19, передаёт ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек, погибли около 345 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 25 мая общее число инфицированных достигло 353 427, выздоровели 118 798, умерли 3633.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в столице предусмотрено только в транспорте и общественных помещениях. По его словам, обязать надевать средства защиты на улице власти не могут даже в рамках объявленного масочного режима.