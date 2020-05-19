Мэр Москвы: носить маску на улице – лишь рекомендация

https://static.news.ru/photo/6c6d4ea0-99e8-11ea-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательное ношение масок и перчаток в Москве предусмотрено только в транспорте и общественных помещениях. Их использование на улице носит рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, обязать надевать средства защиты на улице власти не могут даже в рамках объявленного масочного режима.

У нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице. Но в помещениях, в магазинах, в метро, трамваях — в общественном транспорте — обязательно носить, — сказал Собянин в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мэр столицы добавил, что введённые с пандемией коронавируса ограничения для граждан и организаций сохранятся в российской столице надолго.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы отметили: жители города с пониманием относятся к перчаточно-масочному режиму.