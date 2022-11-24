В Тюменской области отец застрелил сына на охоте, спутав его со зверем

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Житель деревни Малиново Сладковского района Тюменской области во время охоты случайно застрелил своего девятилетнего сына, сообщил Telegram-канал «112». Отец объяснил, что спутал ребенка со зверем.

Инцидент произошел недалеко от озера рядом с Малиново. По данным канала, 40-летний Евгений Данилов пошел туда пострелять из ружья вместе с сыном.

В какой-то момент мужчина увидел движение в лесу и произвел выстрел из охотничьего ружья ТОЗ-91, — говорится в сообщении.

После этого мужчина подошел проверить место, но увидел лежащего на земле сына с простреленной головой. Отец взял ребенка на руки и отнес домой, после чего вызвал медиков. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отца отпустили под подписку о невыезде.

Сообщается, что мальчик рос в благополучной семье, которая характеризуется положительно. Помимо него мать и отец воспитывали шестилетнего мальчика.

Ранее в Смоленской области 60-летний егерь Василий Андреев получил смертельное ранение во время охоты на кабана с участием префекта ЦАО Москвы Владимира Говердовского. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».