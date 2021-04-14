В Тюмени задержали начальника ГИБДД за взятки

https://static.news.ru/photo/91b3fd4a-9dba-11eb-a31b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали по подозрению в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов.

В Тюмени задержан начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в получении взятки, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что Селюнин давал указания своим подчинённым о приёме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. Вознаграждение он получал через посредника.

Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), — добавили в СК.

Селюнин был назначен на должность начальника управления ГИБДД по Тюменской области в 2018 году. Сейчас в его доме и на рабочем месте проходят обыски.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Ему предъявили то же обвинение, что и его заместителю Александру Остапчуку, задержанному ранее. В начале марта были возбуждены два уголовных дела в отношении зама Камеко — Александра Остапчука. По данным следствия, он предоставил строительной компании исключительные права на подряды по строительству газопровода, за что получил 10 млн рублей вознаграждения. Кроме того, Остапчук использовал служебное положение для получения ещё двух коммерческих подкупов в размере 3,5 и 2 млн рублей.

В АО «Газпром газораспределение Киров» прошли обыски, была изъята интересующая следствие документация.