Высокопоставленного менеджера «Газпрома» задержали за подкуп

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки, когда в столицу придут дожди, а также рассказал, какая погода будет в Москве до конца недели.

Завтра будет такая же погода, температура будет около 20 градусов тепла. В пятницу же воздушные массы будут приходить с востока и северо-востока. Будет более облачная погода и небольшие осадки. Но...