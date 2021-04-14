Высокопоставленного менеджера «Газпрома» задержали за подкуп

https://static.news.ru/photo/6cfb0ebc-9d29-11eb-997d-96000091f725_660.jpgФото: Игорь Кубединов/ТАСС
Сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Ему предъявили то же обвинение, что и его заместителю Александру Остапчуку, задержанному ранее.
Гендиректор АО «Газпром газораспределение Киров» Сергей Камеко, предположительно, был задержан в Москве 13 апреля. В настоящее время его конвоируют в Киров, где будет избрана мера пресечения, — сообщает кировский портал Newsler.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В начале марта были возбуждены два уголовных дела в отношении зама Камеко — Александра Остапчука. По данным следствия, он предоставил строительной компании исключительные права на подряды по строительству газопровода, за что получил 10 млн рублей вознаграждения. Кроме того, Остапчук использовал служебное положение для получения ещё двух коммерческих подкупов в размере 3,5 и 2 млн рублей.
В АО «Газпром газораспределение Киров» прошли обыски, была изъята интересующая следствие документация.
Как писал NEWS.ru, обвиняемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может лишиться свободы на 15 лет. Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определённые должности. Ранее при обыске по месту жительства чиновника правоохранители обнаружили запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.