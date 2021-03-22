Задержанного за взятки главу Пензенской области могут посадить на 15 лет

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Обвиняемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может лишиться свободы на 15 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ.

Максимальное наказание по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки») предполагает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности.

Ранее при обыске по месту жительства чиновника правоохранители обнаружили запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши

Как сообщал NEWS.ru, губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева, обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Позднее стало известно, что Белозерцев мог получить взятку не только в виде денег, но и в виде наручных часов Breguet за 5,75 млн рублей и автомобиля Mercedes-Benz. Губернатор свою вину отказался признавать.