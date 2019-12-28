https://static.news.ru/photo/d9f18f3a-2937-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Иркутской области решили выдать сертификаты на новое жильё проживающим в трёх одиноко стоящих многоквартирных домах в Тулуне. Эти дома попали в зону затопления этим летом, но их признали пригодными для проживания. Об этом сообщил председатель правительства региона Руслан Болотов.

Он рассказал, что заявления от жильцов на получение сертификатов начнут принимать с января.

Но у меня большая просьба к жителям — не прописывать новых жильцов, — цитирует Болотова «Интерфакс».

В Тулуне сейчас находится вице-премьер Виталий Мутко. Проживающие в этих домах горожане рассказали ему, что их дома пострадали в наводнении, но не привели каких-либо доказательств этому. Всего в этих трёх зданиях 140 квартир.

Мутко предложил жильцам расселить их по программе аварийного жилья и дать новые квартиры в тулунском микрорайоне «Угольщиков». Это предложение энтузиазма у них не вызвало, и горожане настояли на сертификатах.

Летом 2019 года Иркутскую область накрыли мощные наводнения. В июне пострадали 10 районов, 109 населённых пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов. В них проживает более 40 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населённых пунктов в шести районах. В результате более двух тысяч домов были повреждены, а около пяти с половиной тысяч человек оказались в непригодных для жизни условиях.

Ранее по факту гибели рабочих при обвале грунта в Тулуне завели уголовное дело, писал NEWS.ru.