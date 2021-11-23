В транспорт Казани не пустили почти две тысячи пассажиров без QR-кодов

Около 1,8 тысячи человек не смогли воспользоваться общественным транспортом Казани из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённой инфекции, сообщает Метроэлектротранс в Telegram-канале. Ограничения на поездки заработали в Татарстане 22 ноября. Они не касаются только такси и межрегиональных перевозок.

Так, вечером 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили 817 человек. К обеду того же дня из наземного транспорта высадили 786 человек, ещё около 200 граждан не пустили в метро. Отмечается, что днём в результате конфликтов пассажиров и сотрудников транспорта последним пришлось вызывать полицию 20 раз, ещё 11 скандалов с привлечением правоохранителей произошло вечером.

Ранее Метроэлектротранс заявил о намерении привлекать к ответственности граждан, которые отказываются предъявлять QR-коды и выходить из общественного транспорта, в результате чего происходит простой. В ведомстве сообщили, что в утренний час пик в понедельник подобная ситуация произошла на одном из трамвайных маршрутов. Из-за пассажира без QR-кода, который не захотел покидать салон, трамвай стоял на остановке около часа. За ним скопились ещё 10 вагонов.

Диспетчер вызвал полицию, которая вывела нарушителя и составила административный протокол. По данным комитета по транспорту Казани, ущерб из-за простоя трамваев составил 6407 рублей.