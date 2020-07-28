В Томской области снова заработают финтес-клубы и бассейны

https://static.news.ru/photo/35b207e4-d0dd-11ea-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Томской области по противодействию распространения COVID-19 принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным санитарным требованиям.

Распоряжение об этом подписал губернатор области Сергей Жвачкин, также являющийся главой оперштаба, передаёт пресс-служба главы региона.

Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас. Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, — отметил Жвачкин.

Физкультурно-спортивным организациям области для начала работы нужно будет отправлять уведомление на специально созданный для этих целей сайт и получать согласование. Возобновить деятельность смогут бассейны с длиной не менее 25 метров и фитнес-клубы с площадью, превышающей 200 квадратных метров. Сотрудники должны будут измерять посетителям температуру. Лица младше 14 лет и старше 65 лет к посещению не допускаются. Тренировки в группах возможны только на открытом воздухе, занятия контактными видами спорта полностью запрещены.

В помещениях на каждого тренирующегося посетителя должно приходится не менее 15 квадратных метров свободного пространства. Тренажёрные залы и бассейны должны обеспечить наличие работающих душевых и туалетных комнат, также следует позаботиться о наличии средств гигиены и дезинфекции. Во всех случаях между людьми должна соблюдаться дистанция не меньше 1,5 метра.

В Томской области за время пандемии выявили 3979 случаев COVID-19, 31 заболевший скончался.

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