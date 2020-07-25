В Санкт-Петербурге возобновили работу ТЦ, музеи и рестораны

https://static.news.ru/photo/68a3c6a4-cfdb-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной столице с 27 июля возобновляется работа торгово-развлекательных центров, музеев, заведений общепита, детских садов. Соответствующие изменения внесены в постановление городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.

В ТРЦ разрешена работа объектов розничной торговли, бассейнов и фитнес-центров. При этом объекты развлечения и досуга в торговых центров остаются закрытыми за исключением детских игровых комнат. Сохраняется также запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования ТРЦ.

Залы ресторанов открываются при условии размещения столов с дистанцией не менее полутора метров и обработки их дезинфицирующими средствами, а также всех предметов сервировки и меню после каждого посетителя.

Детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В органах ЗАГС возможна торжественная регистрация браков в присутствии до 30 человек, включая работников учреждения.

Помимо этого разрешается работа туроператоров и турагентов, снимается запрет на посещение парков и скверов города, возобновляются экскурсии, сообщается на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственный Эрмитаж и Русский музей в Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Работу возобновили Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы откроются, предположительно, с 1 августа. Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организованы определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.