В Санкт-Петербурге возобновили работу ТЦ, музеи и рестораны

В Северной столице с 27 июля возобновляется работа торгово-развлекательных центров, музеев, заведений общепита, детских садов. Соответствующие изменения внесены в постановление городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.
В ТРЦ разрешена работа объектов розничной торговли, бассейнов и фитнес-центров. При этом объекты развлечения и досуга в торговых центров остаются закрытыми за исключением детских игровых комнат. Сохраняется также запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования ТРЦ.
Залы ресторанов открываются при условии размещения столов с дистанцией не менее полутора метров и обработки их дезинфицирующими средствами, а также всех предметов сервировки и меню после каждого посетителя.
Детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В органах ЗАГС возможна торжественная регистрация браков в присутствии до 30 человек, включая работников учреждения.
Помимо этого разрешается работа туроператоров и турагентов, снимается запрет на посещение парков и скверов города, возобновляются экскурсии,
Ранее NEWS.ru писал, что Государственный Эрмитаж и Русский музей в Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Работу возобновили Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы откроются, предположительно, с 1 августа. Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организованы определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.
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