В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей республики. В частности, в этот список попадают не только сотрудники сферы услуг, но и люди старше 60 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября в Татарстане вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям, — говорится в сообщении.

Под обязательную вакцинацию попадают работники медицинской, образовательной, социальной, транспортной, промышленной сфер и сферы услуг. Также обязательно привиться должны полицейские, государственные и муниципальные служащие и студенты, проходящие производственную практику.

Согласно документам, руководителям организаций предписано до 6 декабря обеспечить вакцинацию сотрудников второй дозой препарата. С 9 ноября от работы должны быть отстранены работники, не прошедшие первый этап вакцинации, с 7 декабря — не получившие второй компонент вакцины. Предписано также вакцинировать не менее 80% рабочего коллектива, исключение — те, у кого имеются документальное подтверждённые противопоказания.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что количество поступающих пациентов с коронавирусом выросло за две недели с трёх-пяти человек в день до 20.