Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после проверки видео из Набережных Челнов, на котором запечатлены избиения ребенка подростками в детском приюте «Асылташ». Запись опубликовала местная жительница, случайно ставшая очевидцем издевательств.
Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, — заявили в надзорном ведомства.
В прокуратуру с запросом о проверке до этого обратилась детский омбудсмен республики Ирина Волынец. В комментарии РЕН ТВ она отметила, что все дети попадают не от хорошей жизни, а ответственность за такие инциденты должно нести руководство учреждения.
Известно, что ребенку, которого на видео толкали, слава богу, не насен его здоровью какой-то тяжкий урон. Но тем не менее в этой ситуации надо разбираться. Виновные должны быть установлены и наказаны. В то время, когда ребенок находится в приюте, за него несет ответственность руководство приюта, — заявила Волынец.