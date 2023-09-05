В Татарстане возбудили дело из-за видео с избиением ребенка в приюте

Фото: СК РФ

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после проверки видео из Набережных Челнов, на котором запечатлены избиения ребенка подростками в детском приюте «Асылташ». Запись опубликовала местная жительница, случайно ставшая очевидцем издевательств.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, — заявили в надзорном ведомства.

В прокуратуру с запросом о проверке до этого обратилась детский омбудсмен республики Ирина Волынец. В комментарии РЕН ТВ она отметила, что все дети попадают не от хорошей жизни, а ответственность за такие инциденты должно нести руководство учреждения.