В Татарстане авария оставила без тепла десятки тысяч человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Две трети жителей города Елабуга в Татарстане остались без отопления из-за аварии на центральной котельной.

Подача тепла была прервана из-за аварии на тепло трассе. Под отключение попали 220 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживают 50 тысяч человек. Всего население города составляет 73 тысячи жителей. Авария затронула также 17 школ и детских садов.

В МЧС заявили, что в ремонтных работах на теплотрассе задействованы свыше 50 человек и 15 единиц техники. В ближайшее время планируется частично восстановить подачу тепла, а полностью авария должна быть ликвидирована к 20:00 по местному времени, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноуральске Свердловской области без отопления остались более полусотни домов из-за того, что грузовой автомобиль повредил газопровод, снабжавший топливом котельную. В общей сложности тепла лишились около четырёхсот человек.